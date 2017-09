Podmínka přítomnosti zdroje před startem zálohy s rdiff-backup

#!/bin/sh

if [ -d "/mnt/NFS/Mix/Fotky" ]; then

rdiff-backup --print-statistics --terminal-verbosity 2 \

--exclude-globbing-filelist /home/pokus/.skript/pokus_rdiff_exclude \

--include-globbing-filelist /home/pokus/.skript/pokus_rdiff_include \

--exclude / / /mnt/NFS/Filmy/cil

rdiff-backup --remove-older-than 30D --terminal-verbosity 2 --force /mnt/NFS/Filmy/cil

fi

exit

/mnt/NFS/Mix/Fotky



Ahoj,pomocí rdiff-backup zálohuji pracovní stanici s Windows 7, kterou mám přes autofs-cifs připojenou v Ubuntu Mate. Zjistil jsem, že rdiff-backup nerozdýchá, že nemá zdroj a doposud vytvořené zálohy poškodí tak, že nejdou vytvářet další, vis: https://forum.root.cz/index.php?topic=16208.0 Proto bych potřeboval ve skriptu podmínku přítomnosti zdroje. Něco jsem se snažil vytvořit ale nefunguje to:pokus_rdiff_include:Místo samby to tu zkouším z NFS ale princip by měl být asi stejný.Nějaký nápad jak to zprovoznit nebo dokonce jiný způsob jak podmínit přítomnost zdroje před během zálohy?Dík za nápady