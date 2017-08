Používáte nové technologie?

Byl jsem na pohovoru v jedné firmě, a když se mě ptali, jestli používám nové technologie, tak jsem jim řekl, že používám zavedené a ověřené technologie s ekosystémem, a nemusím nutně přecházet na nejnovější výkřik techniky. Byly z toho děsně rozčarováni, a já byl rozčarován z toho, že to takový korporát řeší.



Jaká je vaše zkušenost s tímto? Já vždycky když jsem potkal nějakého inovátora ve firmě, tak to dopadlo tak, že mi říkal "Nagios je zastaralý", a nainstaloval modernější monitorovací systém, ale nebyl schopen ho do detailu nakonfigurovat a zprovoznit naprosto perfektně, což mě se třeba u odladěného Nagiosu podaří (dokážu si ho perfektně ohnout a detailně nakonfigurovat).



Stejně tak na mě někteří lidé čumí, co umím ve VIMu za features. Neříkám, že nepoužívám nové technologie (jedu třeba na Ansible, mám rád SystemD), ale veskrze nejnovější věci co používám jsou třeba 5 let staré.



Nemám totiž s absolutními novinkami dobré zkušenosti, většinou jsou problémy s kompatibilitou a je to nějak nevychytané, případně to daní inovátoři nedokáží sami nakonfigurovat. Viz. 802.1x, což je věc, o které mi každý říká, že jí rozchodí, a ještě jsem to nikde plně funkční a bez problémů neviděl.



Zase neříkám, že by člověk měl nosit dneska software na disketách, ale víte jak to myslím. Jaký k tomu máte přístup vy?