shellinabox apache debian stretch a lets encrypt

aptitude install -y libapache2-mod-proxy-html libxml2-dev

Nepodařilo se najít balík, jehož název nebo popis odpovídá „libapache2-mod-proxy-html“

Nelze provést některé akce, přerušuji

a2enmod http_proxy

ERROR: Module http_proxy does not exist!

# Should shellinaboxd start automatically

SHELLINABOX_DAEMON_START=1

# TCP port that shellinboxd's webserver listens on

SHELLINABOX_PORT=4200

# Parameters that are managed by the system and usually should not need

# changing:

# SHELLINABOX_DATADIR=/var/lib/shellinabox

# SHELLINABOX_USER=shellinabox

# SHELLINABOX_GROUP=shellinabox

# Any optional arguments (e.g. extra service definitions). Make sure

# that that argument is quoted.

#

# Beeps are disabled because of reports of the VLC plugin crashing

# Firefox on Linux/x86_64.

SHELLINABOX_ARGS="--no-beep --cert=/etc/shellinabox/certs/"

SHELLINABOX_ARGS="--no-beep"

SHELLINABOX_ARGS="--cert=/etc/shellinabox/certs/"



#!/bin/bash

cat /etc/letsencrypt/live/vpsfree.dynv6.net/privkey.pem /etc/letsencrypt/live/vpsfree.dynv6.net/fullchain.pem >/etc/shellinabox/certs/certificate.pem

chown shellinabox:shellinabox /etc/shellinabox/certs

chmod 700 /etc/shellinabox/certs

chmod 600 /etc/shellinabox/certs/certificate.pem

exit 0



ls /etc/shellinabox/certs/

certificate.pem



shellinaboxd

[ssl] Cannot read valid certificate from "certificate.pem"! Check file permissions and file format.



shellinaboxd -c /etc/shellinabox/certs/

[ssl] Cannot read valid certificate from "/etc/shellinabox/certs//certificate.pem"! Check file permissions and file format.

Ahoj, na můj vpsfree debian jsem nainstaloval shellinabox a certbot apache, vygeneroval certifikáty lets encrypt, ale nemůžu rozchodit v shellinaboxu lets encrypt certifikát.Pokoušel jsem se o 2 způsoby, jak rozchodit lets encrypt certifikát v shellinaboxu, bohužel neúspěšně.1. první způsob (dle https://vpsguide.net/tutorials/vps-tutorials/install-shellinabox-on-an-ubuntu-debian-vps/ ): přes mod proxy, ale v debianu stretch nemohu nainstalovat do apache mod proxy.2. způsob, co jsem zkoušel:/etc/default/shellinaboxnebo/etc/default/shellinaboxDále jsem vytvořil soubor, který by mi měl pomoci vytvářet certifikát pro shelliabox, ze souborů, které používám na apachi od lets encrypt:/etc/shellinabox/lets-renew.shVytvořil jsem tím etc/shellinabox/certs/certificate.pema spustil shellinabox:Nejede, tak jsem zkusil předat parametr přes -c, očekává se předání složky s certifikátem:Kde dělám chybu?