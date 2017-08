Ahoj, víte někdo o systému na asset management + ticket system, ale ne na IT, ale na malou továrnu? glpi je hezký, ale je až moc nastavený na to IT. Potřebuju si nadefinovat stroje, nástroje, přípravky, k nim pravidelnou údržbu, a opravy poruch. Ideální by bylo tracking času výpadku, času opravy, a nákladů.



Vím, že je to obvykle v ERP, ale tam ta firma zatím není, kromě toho v ERP je to tak strašně těžkopádný.



Nemusí to být opensource ani free. Díky...