Rozlišení 2560×1440 na 4k monitoru

Displays can be connected via DP 1.2 / eDP 1.3 (max. 3840 x 2160 @ 60 Hz), whereas HDMI is limited to the older version 1.4a (max. 3840 x 2160 @ 30 Hz). However, HDMI 2.0 can be added using a DisplayPort converter. Up to three displays can be controlled simultaneously.

Nazdar lidi, mam v planu koupit si monitor, jenomze v notasu mam graficku Intel HD 520, ktera ma v popisu. Na notasu mam jenom HDMI 1.4, ktera podporuje jenom 30Hz a nevim, jake by to bylo a myslim, ze kdyby jsem pouzil redukci z HDMI na DP, to nepomuze. Proto uvazuji jake by bylo 2560x1440 na 4K monitoru. Nebo myslite, ze i 30Hz je v poho?