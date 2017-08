Hledám miniaturní jednodeskový počítač s 802.3af PoE o velikosti, kdy by se vešel do spojovací elektroinstalační krabice (průměr 85 mm, výška 30 mm), klidně bez 8P8C zástrčky (tedy jen piny pro Ethernet). Měl by mít nejméně 32k ROM a 2k RAM, lépe alespoň dvojnásobek, aby na něm mohl běžet IPv6 stack EtherSia a něco rozumného k tomu. Vím, že jednu dobu byl VoCore2 PoE , ale AFAIK se už nedá koupit. Arduino Ethernet PoE znám, ale cena a rozměry jsou mimo použitelnost. Může být i při minimální objednávce 100 kusů.