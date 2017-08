Zdravim,

neviem ci to sposobilo mountovanie disku vo Windowse cez FreeOTFE alebo nieco ine (nevsimol som si to skor) no Ext4 disk sifrovany pomocou LUKS sa mi v systeme (Arch Linux) javi ako 100% plny. Neda sa na neho nic zapisovat ani menit, jedine mazat data.

Skusal som ho pripajat pomocou cryptsetup a udisksctl aj priamo cez nautilus (nevypise ziadne chyby) no pod uzivatelom je vysledok vzdy rovnaky. Root vsak zapisovat na disk moze bez problemov. Prava pre usera su nastavene spravne, nic sa nemenilo.