proxy s digest auth + blba aplikace

Mam blbou aplikaci, co neumi proxy auth (mozna s trochou snahy zvladne basic, ale urcite ne digest) a "chytrou", resp. bezpecnostni politikou vyzadovanou proxy, co umi jenom digest auth.



Nejaky napady jak to vyresit? Uvazuju o necem, co pobezi lokalne u ty aplikace a bude fungovat jako prostrednik. Bohuzel evidentne ani apache ani squid neumi digest auth pro parent proxy (uprimne nechapu proc). Treba dobrej by byl curl, ale dostat ho do "server modu", tak by se do nej pipou narval celej request vypada celkem nerealne. Nejakej tool co by to umel - pripadnou konverzi z TCP do pipe uz by mel zvladnout treba netcat?



Jedna se o izolovany notifikace, takze aplikace ani nepotrebuje zpatky celou response, ani neni potreba resit keep alive a tak.