Ahoj, umí mi někdo poradit, jak udělat koprodukt v Javě? I bez Googlu vím, že to nejde, potřeboval bych radu, jak to co nejelegantněji obejít. Pro upřesnění - potřebuju něco jako std::variant, ale rekurzivní. (Předělávám aplikaci z iOS na Android, Swift takové typy má, ale do Javy to isomorfně nejde.)