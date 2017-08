Taky řeším doma tento problém. Na mojí lokalitě jsou následující možnosti: 10Mbps Wifi provider (no večer na tom jde stěží pustit rádio(250Kč/měsíc)) O2 ADSL protože to je na starých drátech a daleko od ústředny tak 2 - 4 Mbps za 800(+-) měsičně A LTE neomezený na doma, ale tam mi chtěj vrtat do baráku (to si musím nechat schválit od SVJ a to s největší pravděpodobností neprojde)... jinak to neuměj fakt nevím proč to nejde jinak. Netuší někdo jak z této šlamastiky ven?