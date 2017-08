Zdravím, od 1.8. mám u UPC ipv6, ale DS-lite a neveřejnou 4. Nejvíc mě štve že od té doby nepřepnu modem do bridge módu. Volal jsem na info a tam mě řekl, že mě může znovu dát na veřejnou ipv4 a přepnu i modem, pokud si nechám ipv6 modem už nepřepnu. Upc to prý řeší, ale kdo zná upc tak vý jaká doba asi na to vyřešení bude. Zajímá mě jestli bude lepší už to nechat jek to je a nebo kvůli bridge módu to vrátit na 4 podotýkám, že ipv4 veřejnou nepotřebuji.