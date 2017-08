Alza nechce uznat reklamaci telefonu

Tuhle otázku klade kde kdo, ale odpověď slyšet nechce.



Vyzvat Alzu k bezplatné opravě telefonu s pohrůžkou soudu. Pokud neopraví, předat okamžité právníkovi a podat žalobu. Tyhle diskuze nikam nevedeou, a obchodníkům se zpravidla vyplatí se zákazníky vyjebávat, protože k soudu chodí málokdo. Pokud v reklamačním protokolu není uvedeno rozbití displaye, je to jejich problém a i kdyby byl rozbitým těžko budou dokazovat, že ho nerozbili oni.



Toto není pravda. Lehce prokáží, že v protokolu nemohlo být poškození displeje, neboť bez rozebrání nebylo vidět.Než se poženete k soudu, je důležité říct si, jestli byl telefon kupovaný na osobu - nepodnikatele, nebo na firmu (podnikatele). Tím se liší ochrana spotřebitele. Pak je důležité vědět, jestli se závada objevila do 6 měsíců od zakoupení, nebo později.Pokud do 6 měsíců, pak je na dodavateli (Alze), aby prokázal, že jste vadu způsobil Vy používáním (protože v zákoně je položená fikce, že se má zato, že taková závada už byla ve výrobku skryta od doby koupě). I kdyby to neuznali, je pozice u soudu značně jednodušší, ale zdaleka ne jisté. Dá se očekávat, že dodavatel k soudu přinese znalecký posudek, který bude potřeba nejdřív zpochybnit, a případně dopracovat se k reviznímu posudku.Pokud je to po více než 6 měsících, je na zákazníkovi, aby PROKÁZAL, že telefon nepoškodil, a že se jedná o vadu. To je samozřejmě složité, bude to chtít znalecký posudek (a znalci se nepohrnou do toho, aby to tvrdili s jistotou). V takovém případě bych se k soudu nehnal, a snažil bych se to prostě vykřičet.Pokud se dodavatel bude chtít opravdu soudit, počítejte, že takový soud je s odvoláními minimálně na 6 soudních jednání, a každé soudní jednání přijde, v případě prohry, na cca 20 000 Kč na nákladech protistrany + na cenu vlastního advokáta. Summa summarum, bavíme se o tom, že soud bude znamenat riziko cca 150-250 kKč v případě prohry. V případě výhry dostanete zpět peníze za telefon (pár šupů, protože odečtou prospěch (bezdůvodné obohacení) z toho, že byl už používán), a protistrana Vám uhradí náklady právního zástupce. Když budete šikovný, najdete si právního zástupce, který bude pracovat levněji, než jsou přísudky podle advokátního tarifu (v Praze nepravděpodobné), když budete mít smůlu, zaplatíte vlastnímu právníkovi v případě výhry víc, než kolik vysoudíte na náhradě.Takže opravdu soud?