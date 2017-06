Proc porad pouzivame TTY, Console a Terminal ?

Proc porad pouzivame TTY (kdysi teletypewriter) v /dev, Console (kdysi monitor pridratovany k mainframu) a Terminal (kdysi ty zelene blikave vzdalene stanice komunikujci pres escape sekvence) kdyz je tak ci tak mame v linuxu uz jen virtualni ?



Jde mi o to - chci delat na localhostu v shellu. Ale bez toho VT52/100/220/LinuxCon balastu kde zmacknu klavesu a prevede se to do nejakejch ESC sekvenci pak to dostane shell a pulka aplikaci si s tim pak nerozumi (typicky midnight commander) a je treba resit kde jake konfigurace, locales a buhvico. A uplne super je pripojit nejakou mene standardni klavesnici ci zapnout cestinu. Proste zmacknu F5 tak at shell dostane F5 a mc dostane F5 a ne dve konverze mezi tim. Jeste jednou zopakuji, ze neresim vzdalene pripojeni telnetem ci ssh, jenom localhost za kterym sedim.



Takze otazka, znate nejakou takovou superkonzoli v xwin bez terminalovin ? Jde to vubec ?