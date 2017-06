Ahojte,neviete mi prosim poradit ako sa dostat z Atheros boot agent? Chcel som preinstalovat notas a po vypnuti biosu ma hodilo do tohto modu, kde sa nacitava DHCP, a nakoniec to skonci hlaskou REBOOT AND SELECT PROPER BOOT DEVICE OR INSERT BOOT MEDIA IN SELECTED BOOT DEVICE AND PRESS A KEY

win mam len na usb, ale nereaguje ...

Skusal som pri restart stlacat f8, f12, del ... Nic nepomaha a na telefone toho vela nevygooglim ... Viete prosim co s tym? Nb: asus n56