Dobry den,



mozno by mi niekto vedel poradit. Nieco som uz poskusal ale vysledok nieje.



Cez find by som chcel najst posledny pridany subor v adresare napr. z dna 22.5. Podla toho vyhladat vsetky subory pridane v ten den.

Nasledne vytvorit symlinky na tieto subory do ineho adresara (../najnovsie/)



Dakujem za radu