Ahoj, v minulosti jsem se potkal s problemy, kde nebyla možnost udělat restore Snapshotu virtualniho stroje(virtualboxu) z důvodu nedostatku místa na disku. Co bych ale rád věděl, jak tomu je v případě kdy virt.stroj bude na jednom oddílu a snapshoty na jiném oddílu. Kde je potřeba to volné místo pro restore/merge snapshotů...na oddílu s virtuálem nebo na oddílu se snapshoty? díky

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj