Proxy pro https

Pekny den preji, potrebujem do firmy poridit firewall/router s podporou filtrovani https. Koukal jsem na ZyWall, ktery ma podle dokumentace moznost napojeni na domain controller - pro nas idealni. Potrebuju provadet omezeni webovych adres per uzivatel/skupina. Jak resite vy blokaci webu s https? Neznate nejake alternativy k ZyWallu?

Pozadavky na router/firewall -

- dual wan (WAN - WAN; WAN - USB)

- nastavitelne routovani mezi VLANy nejlepe pomoci firewallu (jak to jde na mikrotiku); aktualne mame Cisco rv320 kde jde jen povolit inter vlan nebo zakazat - uplne na hov..)

- trafic shaping per ip/uzivatel/sluzba

- VPN (l2tp/openvpn - idealni/ptpp/...)

- DHCP server per vlan

- DHCP static lease

- DHCP server podpora option 42 (ntp server)

- NAT/PAT

Pokud nebudete mit nic k tematu a budete chtit jen kritizovat politiku firmy a psat o pokutach zamestnancum apod tak radeji neprispivejte do vlakna. Potrebuju problem resit a ne poslouchat proc to tak nedelat/delat.