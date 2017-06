Kde provozovat webovou aplikaci

Ahoj,

měl bych pár obecných otázek k provozu webové aplikace. Uvedu, že aplikace bude určena pro celý svět a k běhu potřebuje celkem standardní záležitosti jako webový server, Python, PostgreSQL apod... nic speciálního. Cena provozu je důležité kritérium, protože minimálně ze začátku to nebude vydělávat nic (ale zase tam nebude ani velký traffic).



1) Kde aplikaci provozovat? Přemýšlel jsem o VPS, což vyjde nejlevněji (cca 100 Kč/měsíčně), ale člověk si musí všechno nastavit a hlídat sám. Určitě to bude chtít i nějaké logy, monitoring a zálohování. Je to v silách člověka, co je vývojář a nikdy neadministroval server? Další varianta je něco jako Heroku. Tam jsem se ale díval že pro free variantu PostgreSQL je omezení 10000 řádků, což je dost málo. Celkově to Heroku vyjde o dost dráž (Postgresql bez omezení řádků 50 USD/měsíc + cena za dyno) a nevím, jestli se to za tu cenu vyplatí. Jsou ještě nějaké podobné služby?



2) Jak zajistit dobrou odezvu pro celý svět? Když si pořídím VPS u české firmy, pojede to svižně v ČR a v Evropě. Ale v USA, Austrálii nebo Asii to pojede pomalu. Samozřejmě statické soubory plánuji dát na CDN, ale i tak si myslím že stránka se bude načítat třeba 2 vteřiny v odlehlých regionech. Jak se toto řeší? Když rozjedu víc serverů v různých místech světa, tak stejně si budou muset sáhnout na nějakou centrální databázi na druhém konci světa, ne?. Nebo má každý stroj svou databázi a nějak se to synchronizuje na pozadí?



Díky za odpovědi.