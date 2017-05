Na akom OS programujete? [pre javistov]

Na com programujes, to je pri jave nepodstatne. Osobne preferujem MacOs X, ale v robote budes pouzivat to, co ti dovoli administrator. Niekde musis windows, niekde ti dovolia aj linux.



Podstatne je vsak, ze ak programujes serverove aplikacie, ktorych byva vacsina, tak tie sa deploynu vacsinou na nejaky *NIX. Najcastejsie je to linux kvoli jeho univerzalnosti. Osobne som sa stretal najcastejse s Redhat GNU/Linuxom a potom so Solarisom.



Minimalne by si mal vediet, ako deploynut aplikaciu, pustit ju tam, a pouzit unixacke nastroje na parsovanie logov. Takze naucit sa pouzivat unixove utility nebude na skodu. Minimalne tieto:



ssh - (pod widle je to putty a winscp)

scp/sftp - na kopirovanie suborov na masinu

man - aby si si vedel precitat manualy prikazov

grep - absolutny zaklad na hladanie textu vo velkych suboroch

less - pager na citanie suborov

chmod - nastavenie prav suboru

su / sudo - ak budes potrebovat pracovat s vyssimi pravomocami

tar - ak si budes potrebovat rozbalit tar.bz, alebo tar.gz

vi - ano, je to pre zaciatocnikov pain in the ass, ale je vsade a dobre sa nim edituju konfiguraky

bash- aby si si vedel spravit jednoduche skripty

mc - napodobenina norton commanderu pre *nix pre menej zrucnych prijde vzdy vhod



Cim viac ovladas, tym lepsie. (casto este pouzivam sort, uniq, cut, find, wc ).

Je to velmi vhodny skill, aj ked to mozno nikde nenapisu. Administratori sa neseru. Proste ti daju deploynut apku na nejaky server kvoli developerskemu testovaniu. Ak to nevies, maju ta za jelito.