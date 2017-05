LVM - informace o místu

Neviem, ci na to existuje aj nejaky tool, ktory by to vedel zobrazit hned, mozno ano.



Ale vies si zistit velkost bloku:



#blockdev --getbsz /dev/mapper/zajdan--zoja--server



Co predpokladam bude 4096B a potom ho vynasobit poctom rezervovanych blokov, ktory mas vo vypise z dumpe2fs. To by si mal dostat udaj v bytoch.