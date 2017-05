Asi mě šálí zrak. Facebook po mě po 10 letech, co ho mám, požaduje ofotit průkaz totožnosti, aby si ověřili správnost mojeho jména. Nedá se přes to nijak proklikat do profilu, mám jen možnost Log Out. Jak je možné, že si mohli dovolit takovouto nehorzánost? Každopádně občanku jim tam už z principu dávat nebudu, to ani náhodou. Takže to je prostě konec. Na druhou stranu, bez Facebooku bude líp (pokud nebudu jediný).