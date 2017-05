Ahoj, netušíte někdo, jak v Crystal Reports napsat formuly k označení stejných/duplicitních hodnot? zkoušel jsem to pomocí funkce previous/next, ale nefunguje to jak bych potřeboval. díky

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj