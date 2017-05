Koupě notebooku bez Windows

Ahoj,

chtěl bych se zeptat, zda-li se dá nějakým způsobem koupit notebook bez Windows(ne crapple).

Koukal jsem a nabídka byla dost špatná. Jediný snad XPS 13, který se ale bez Windows neprodává u nás.

Přece mi nemůžou nutit, co tam budu mít za OS? Dalo by se to třeba usmlouvat aspoň nějak na firmu?