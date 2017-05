Caute, viete mi povedat, ako sa na pohovoroch popasovat s hlupymi otazkami HR? Naposledy sa ma napriklad pytala zenska, ci som si poslal CV aj do inych firiem. Viete mi povedat kvoli comu sa ma takuto vec pyta? Pretoze ma celkom zaskocila nou. Podla mna islo skor o vypocitavost, a ak by som povedal ze nie, tak by mi sa snazili viac zrazit plat pretoze som to inde neskusil, ale mozno je to len moj dojem.