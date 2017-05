Spolahlivost s portalom platy.cz

Ahojte, dokoncujem bc studium, pocas ktoreho som pracoval na polovicny uvazok cca 2 roky. Rozhodol som sa hned po statniciach prestahovat do Prahy, a pozeral som si platy na portale platy.cz, aby som mal ako taku predstavu o nastupnom plate (prvy krat praca na full-time). Vyhodilo mi to cca 49k v priemere, co mi prislo trocha vela. Do akej miery sa je mozne spolahnut na tento vysledok, a naozaj si ziadat ten priemer + povedzme 5-10% aby bolo z coho spustat?

Chcel by som sa uchadzat na pozicii .NETaka (skusenosti s MSSQL, PGSQL, WCF, WebAPI, ASP.NET, Bootstrap, React, jQ)

Dik.