Stažení souboru přes wget

Zdravím.

Bych potřeboval pomoct s tímto problémem.

Přihlásím se na jednu internetovou stránku přes firefox.

Chce to jméno, heslo a pak ještě pin.

Při přihlašovaní zaškrtnu přihlašovat automaticky.

Stáhnu soubor.

Když pak ve firefoxu vlezu do nástroje - stahovaní - kliknu na stažený soubor dam kopírovat stahovaný odkaz.

Zkopírovaný odkaz pak vložím do prohlížeče, vyskočí mi okno s dotazem, kam ho chci uložit.

V cookies jsem našel k té stránce autologin.

Bych potřeboval, aby se mi ten soubor stahoval automaticky třeba přes skript spouštění přes crona.

Jsem se dočet že cookies se dá poslat i přes wget.

Pujde to vyřešit a jak na to?