vimeo stahování videa, blob url, jak je tohle možné, že se zjeví link

HTML5 s sebou přináší podivné záhady ve videu DASH,kdy jednotlivé m4s soubory jsou nepřehratelné, protože jsou nějak zašifrované.Ale narazil jsem na dost magický způsob , jak získat url videa z vimea. Ve zkratce stačí v elementu video nahradit hodnotu src z původní (blob:https%3A//player.vimeo.com/2duuid...107.) na libovolný řetězec a magicky se zde ihned pom opět přepíše na opravdický mp4 soubor https://fpdl.vimeocdn.com/vimeo-prod-skyfire-std-us/0blabla12.mp4?token=1494591123....715fb Může mi někdo vysvětli, proč dělají takovéhle psí kusy. Zdá se mi to jako opravdová magie, ale asi tam je nějaký event listener na změnu atributu, která spustí "vložení url)CO je také s podivem, že normálně se video přehrává pomocí https://skyfire.vimeocdn.com/149...44/sep/audio nebo video/.../chop/segment-1.m4s segmentů, jak jsem psal výše, nějak zašifrovaný,metadata jsou v https://45skyfiregce-vimeo.akamaized.net/ex...../master.json? ...., kde jsou asi ty klíčeTakže je to rada jak stáhnout to video v mp4.Dotazy:1. video má bohužel nejnižší rozlišení 640x360. Jak se dopídit url pro nejvyšší rozlišení (1280x720)?2. co tedy přesně je to video src=blob? Je možné nějak naskriptovat, aby se ten blob převedl na videosoubor , ale je tam zádrhel, že segmenty mají oddělené audio a video, takže to by potřebovalo ffmpeg....3. Dá se nějak pracovat s tím blob? Jako třeba uložit kompletně?