Jak efektivně setřást lopaty?

Chci nějakým efektivním způsobem setřást lopaty, abych s nima už nemusel spolupracovat. Napadá mě začít jazykem C/C++ , to běžná lopata umět a dělat nebude, pro tu spíš Java nebo C#, takže by tady mohl vzniknout takový filtr, co byste řekli? Jenže zase se trochu obávám, co když narazilm na lopaty pracující v C++, kteří jsou pozůstatky doby dávno minulé, tzn. generace 40+, tedy doby, kdy nic lepšího nebylo a oni jen byli leniví nebo neschopní přejít na lopaťáčtější jazyk. Chtělo by to proto k tomu c/++ přidat ještě další restrikci, např. potřeba nějakých základů matematiky. Jenže tady je zase rázem problém, abych se nedostal do druhého extrému, mezi pošuky.



Jak na to? Kde se skrýt?