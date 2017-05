Nedávno jsem dostal za úkol integrovat do aplikace v C# externí knihovnu v C a jak tak koukám do kódu, objekty se do ní předávají přes pin_ptr. Díky dokumentaci MS chápu, k čemu to je, ale mám dotaz: když si ta knihovna nějaký takový objekt nechá někde v kolekci, nebude to pak negativně ovlivňovat běh GC? Zatím jsem žádnou divnost na testovacích datech nepozoroval, ale trochu se bojím ostrého provozu.