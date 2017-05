Praca a mzda vo Svajciarsku

Musis napsat neco o zivotnim stylu, pokud budes chodit kazdej den na slusnou veceri (30 - 50 CHF s cistou vodou) a das si treba ze tri toceny k tomu (20 - 30 CHF) tak je situace zcela odlisna od nakupu bagety a sunky v migrosuNemluve pokud budes chtit nakou mistni klatit, tak si to vynasob trema.Stejny to je s jakymakoliv sluzbama, pokud chodis kazdej tyden ke kadernikovi, tak ses v zadeki. Chces mit treba auto? Bydleni predpokladam, ze das neco minimal, to pocitej kolem 1000 CHF.Jako tech veci je moc a moc ... jinak ten plat je asi ok pokud zacinas, nejses po 30 a nadupanej, jinak je spis lehce pod prumerem (v IT Zurich, jiny kantony jsou niz). Nicmene to nemusi byt nutne spatny, osobni zkusenost mam, ze me rostl plat kazdej rok 10% stabilne, takze si zjisti i tento aspekt.