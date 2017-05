Ahoj, mám nový laptop co přišel s Win10 a UEFI (+ Secure Boot). Chci na něj nainstalovat Win7 + Linux.



Přečetl jsem několik článků o UEFI, kde se více méně píše to samé. Ano, po vypnutí Secure Boot mi půjde s UEFI i Linux. Mimochodem jej musím vypnout i kvůli Win7.



Nicméně... Má vůbec smysl si UEFI nechat nebo mám přepnout bootování do klasického Legacy. To, že to jde je jedna věc, ale zda mi to něco vůbec přinese je druhá věc. Zatím jsem názoru, že přepnu na Legacy.



Asi bych chtěl slyšet i názor někoho dalšího...



Díky