React v .NET projekte

Ahojte, popri skole pracujem na svojom projekte, na ktorom som sa ucil ASP.NET MVC, a rad by som toto vzdelavanie rozsiril o React. Visual Studio nema prave najlepsiu podporu pre pisanie UI, a preto som trocha prechadzal fora, a narazil som na spravu ze UI chalan robi v Reacte ako samostatny projekt, napr. vo WebStorme. Cele toto studium realizujem na nejakom informacnom systeme ktory som si vymyslel, a planoval som priamo do View zakomponovat React, no po tejto informacii som zmateny ako to teda funguje v praxy. Moje otazky teda su:

1. Ti ktory vyuzivate React, pouzivate ho teda priamo vo View, alebo tiez vytvarate oddelene projekty kde UI robite zvlast.

2. Tiez ako je to s bezpecnostou? Kedze som v takychto veciach neskuseny, staci spravit v .NET Api, a na serveri nastavit SSL certifikat? Budem moct cez to riesit aj prihlasovanie uzivatelov? Pretoze taky mam momentelne plan ak mi ho niekto nevyvrati. Spravit web api v .net core ako radil chalan, a UI zvlast.

3. Ak pouzivate React priamo vo view .NETu, ako strukturujete projekt, a ktory react pouzivate? Pretoze narazil som aj na React urceny cisto pre .NET a zakomponovanie do MC. Ide mi len o to, ze pisat vo visualku HTML kod v js suboroch musi byt za trest, pokial neexistuje nejaky tool ktory by riesil tu syntax.

Dakujem za odpovede.