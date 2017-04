IT Brigáda

Zdravím,



rád bych si v Brně našel brigádu/práci v programování. Bohužel mě nepřipustili k maturitě a v červnu budu spravovat známky, abych mohl maturovat v září. Jediné co si myslím, že umím, je programování v Nette frameworku. V Pythonu, C++ a Javě mám základy. Nejraději bych dělal v C++, protože se mi ten jazyk líbí a přijde mi trochu na vyšší úrovni, než nějaký "phpčkař". Bohužel v tom nemám praxy a byl bych akorát za blbečka. Mám šanci, aby mě někdo vzal i skrz to, že mě teď nepřipustili?



Mám přihlášku i na Mendelovu univerzitu a včera sem dělal přijímačky, tak uvidíme jak to dopadne. Nevím, jestli mě vezmou taky díky tomu, že budu maturovat až v září.