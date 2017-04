Proč se všude serou ty web. sračky?

No vidis, nekdo si za adrenalinovy zabavy plati, a ty to mas gratis ...



Vmware mel ovladaci appku, byl to pomalej hnusnej moloch ... pak to vylepsili, prepsali to do flashe ... a bylo to jeste horsi. Ted to dorazili, predelavaji to do html, 1/2 veci v tom nefunguje a tu druhou ani neplanujou, potrebujes na to samostatnej server, protoze kdybys to chtel pustit spolecne s ostatnima virtualama, tak je zazdis, na 2x 12 jadru to je schopny sezrat vsechno ....



Zrovna mi tu naky kkt cpe, jak sou guugli opice uzasny ... terminoval sem ho po minute pravym hakem, protoze na tohle vazne nemam time. Chtel sem, at predvede jak to propoji do databaze naseho ERPcka a do ty doby nez to vymysli, at sem neleze (samo umim z fleku dalsich nejmin 100 veci ktery se v tom vubec delat nedaj).