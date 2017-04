C++ naco jsou hlavičkové soubory když budu psát OOP?

Nejsem C++kář a potřebuju si v tom něco napsat OOP.



Naco jsou tam ty hlavičkové souboru *.h a k nim vždycky ještě *.cpp, když to budu psát OOP a už samotná třída definuje svoje rozhraní sama o sobě? Chápu to správně, že hlavičky slouží jen jako interface k binárce? Potom by mi ovšem stačil jen hlavičkový soubor k binárce, nemusím ho dělat ke každé třídě v rámci jedné binárky, ni?



Další věc statická alokace paměti. Veškeré třídy, jejichž instance se nebudou množit za běhu aplikace, můžu alokovat staticky bez operátoru new. Dá se to tak brát? Tzn. řekněme v praxi by mělo být tak cca 90% všech alokací v C++ statických.



Pokud nějakou instanci alokuji dynamicky, ale v rámci té třídy už alokuju staticky, pak předpokládám, že kompilátor není blbý a i ty statické alokace budou na heapu a ne ve stacku. Jako např. budu mít nějaký vector a do toho budu v cyklu přidávat staticky alokované instance, tak potom tyto instance budou ve výsledku alokovány na heapu, je to tak? Doufám že jo.



Díky.