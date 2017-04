Srovnání korporace v ČR a ekvivalent v USA nebo Německu

Potvrzuju negativní zkušenost s kolegy z velké (poměrně prestižní) americké IT firmy. Nevím, jestli je to pro americké firmy typické (ale přijde že spíš jo), ale byla tam dost silně cítit orientace na byznys bez ohledu na udržitelnost technického řešení (hlavně dodat na trh řešení rychle, i když prakticky nefunkční; když to někdo koupí, budeme pak teprve řešit, jak to vylepšit nebo přepsat). Ne, že by to bylo principiálně špatně, ale pro českého technika je to dost frustrující.



Extrémní případ byl třeba když kolega chtěl ukázat, jak by šlo v jedné řadě příbuzných embeded zařízení nahradit neudržovatelnou sadu device-specific hacků za obecné řešení + konfigurák v xml. Aby ukázal, že je to schůdné, udělal za pár dní prototyp v perlu a ten konfigurák. Senior architekt (zodpovědný za práci několika desítek lidí) místo aby otestoval myšlenku a pak řešil, jak to implementovat v C produkční kvalitě, začal okamžitě řešit, jak moc práce by bylo dostat do toho zařízení perl interpret, protože už to máme přece hotové.



Bohužel to nebyl problém konkrétního člověk, ale způsob myšlení celého managementu.