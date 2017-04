Dobrý den,

Stalo se mi, že při špatném vložení micro SD karty do mobilu se mi pravděpodobně porušil čip na kartě. Ani když je karta v telefonu, tak nenačte, ani při připojení kablu do PC a ani při vložení do čtečky karet. Je nějaká možnost získat data na kartě nazpátek? Děkuji Gombitová