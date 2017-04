Ahojte, mal by som taku otazku na ludi, ktory sa venuju vyvoju mobilnych webovych aplikacii. Vedel by mi niekto povedat Kedy je nutne pouzit framework Cordova namiesto HTML5 API ? Povedzme, ze budem vyvijat webovu hru v JS, ktora bude obsahovat vyuzitie gyroskopu, gps, zvukov a podovne ... postacuje mi na to HTML5 API? Myslim ciste z technickeho hladiska ... to ze vyvoj v tom alebo onom bude pohodlnejsi neberme do uvahy. Dakujem.