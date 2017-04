Zdar, je AMOLED displejů normální, aby při změně celkového jasu obrazu (z důvodu neaktivity uživatele - šetření baterky - zhruba 30s) [které se nemění podsvícením jako u LCD, ale u OLED samotným svícením pixelů] se měnilo barevné vyvážení / nádech / barevná teplota displeje?

U mého telefonu Nokia se tak děje, při aktivitě, kdy displej svítí šedá plocha dostane hnědý nádech, když jas poklesne.

Je to vada, je to opotřebení, je to nezvládánutá technlogogie (telefon z rok u 2011)