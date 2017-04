Komunikace JavaSkript s Bash

AhojMam Javaskript na par radku, ktery pracuje v programu NodeJS, vytvari nahledy html stranek (emulace prohlizece).SKRIPT:#!/usr/bin/env nodeconst Pageres = require('pageres');process.argvlet url = " https://www.google.com/maps/@0.0,0.0,2z let res1 = "4096x4096"let res2 = "4096x2048"const pageres = new Pageres({delay: 2}).src(url, [ res1 ], {crop: true}).dest(__dirname).run().then(() => console.log('done'));Jde mi konkretne o radek:let url = " https://www.google.com/maps/@0.0,0.0,2z Zde bych chtel zadavat URL adresu z Bash skriptu, pomoci promennne. S Bash pracuji, ale u JS nevim vubec nic. Doposavad jsem pouze rucne upravil dany JavaScript. Adresa URL neni nutne z Google Maps, to je jen priklad. Vetsinou spis pujde o jednodusi html stranky.Zmineny skript je index.js a spousteni jen ./index.jsSkript je zaroven resenim tohoto vlakna: