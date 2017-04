PHP a skrytí hesla k databasi a AES šifr. klíče

Zdravím,prošel jsem stovky fór, kde se lidí ptají na podobné problémy jako řeším nyní, jak skrýt heslo k MySQL a AES šif. klíče v PHP, aby se nedalo dostat k osobní údajům klienta. Výsledek po přečtení fór, dokumentací apod. je nultý a to i u uživatelů. Veškeré kompilátory Zend Guard apod. jdou dešifrovat vč. i toho, když to dáte do php.ini. Jakékoliv skrytí ve funkci je zbytečné, protože tuto funkci lze volat a útočník má data jednoduše na stole. A to jsem zkoušel i od profi firem komerční řešení a během sekundy jsem měl zpět jejich kódy, takže k čemu to je?Bohužel v magazínech čte člověk (a bohužel i osobní zkušenost), jak si vzali hackeři údaje z různých hostingů vč. PHP skriptů, jak nic. Díval jsem se i na jiné prog. jazyky a dost po nich pokukuji, protože ASP.NET nebo Java na tyto problémy mají dalekosáhlejší řešení. Nemusíte přímo dávat do configů, skritpů hesla.Dost jsem se díval i nařešení na straně klienta než-li serveru, ale to dost komplikuje mnohé věci, i když je to nejefektivnější řešení.Máte nápad, jak v databasi šifrovat data tak, aby v PHP skriptech nenašli útočníci, tak rychle řešení?Díky za info, rád se poučím .....Je to i kvůli řešeí nyní zákona GDPR od EU.