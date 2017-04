Přispívání do OSS a podmínky jejich hostingu

Myslis, ze na tebe dosahnou? Jak Github zjisti kam ti ma poslat obsilku? Github je dneska proste standard. Bohuzel presne tam to google code, sourceforge apod dotahli.



Ono resit svoji infrastrukturu neni uplne levne, bere to dost sil. Treba takovy Drupal ma odjakziva vsechno na "svem zeleze", ale z pohledu vyvojare to je docela bolest (intenzivne se resi jak to zmenit na neco co ma rozumne workflow a pritom to mit cele ve vlastnich rukach) a bere to opravdu dost penez a casu na provoz/udrzbu/rozvoj.



Takze holt plati otrepane: zivot je otazka priorit.