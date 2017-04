Zistil som ze na jednej stránke sa mi objavuje pomerne bizarný grafický bug. V podstate mi na pozadie stránky vykresľovali objekty z iných kariet. Prikladám súbor ktorý to (aspoň u mňa) dokáže zreprodukovať a video ( https://www.youtube.com/watch?v=nwtmRkSL-JE ) čo sa vlastne deje.Pravdepodobne to bude asi môj lokálny problém ale čo by ma zaujímalo je: Čím môže byť takáto chyba spôsobená?