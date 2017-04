Uvod do Arduina

Zdravim, neviem ci sa spravne vyjadrim co vlastne chcem ale aspon to skusim. Od malicka som sa hral s legom a teraz v dospelosti mi to trocha chyba. Kedze posobim v IT oblasti tak by som si to chcel kompenzovat Arduinom. Nemam doteraz ziadnu skusenost s programovanim mikropocitacov, a tak by som vas chcel poprosit, ci mi neviete odporucit nejaku literaturu, online kurzy, proste cokolvek, co cloveka bez skusnosti zasvati do problematiky. Tym myslim kde vlastne zacat, ake arduino kupit, ake komponenty a podla coho volit, ako to dat cele dokopy, ako pracovat s jednotlivymi komponentami atd. Tiez by ma zaujimalo ci je mozne vyuzit pro programovani C#, alebo sa to vsetko kodi v Ccku ? Dik