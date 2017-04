Obtížnost VUT FIT vs. OI FEL ČVUT

Tak jestli vůbec bereš v potaz vzdálenost od domova a kamarádů, tak běž radši na VŠ do BratislavyNa FELu se razí "západní" způsob výuky: uměle vytvořená prestiž, hodně profesorů na málo studentů apod. Ta umělá prestiž je vyzískaná zejména z práce lidí, kteří se Computer Science (v tom nejpřesnějším mínění á la teorie grafů, automaty, algoritmy, kompilátory apod.) nevěnují, á la lidi z katedry měření, kybernetiky atd. Hodně profesorů lze na málo lidech (a tím zajistit zdánlivost "elity" á la:"bereme jen pár nejlepších") uživit jen proto, že se ti profesoři typicky živí prací jinde (na jiných katedrách a projektech) a na naprosto podřadných oborech, kterých je na FELu spousta (kde mimochodem studuje drtivá většina naprostých neumětelů). OI je takový "truc" a "my to uděláme lépe a bez vás" na odtržení katedry počítačů (čili subjektu, který FELu přinesl slávu na poli CS) a následného založení FIT ČVUT. Na FELu je pak patrná snaha se neustále s FITem porovnávat. Problém je ale ten, že CS se moc jiným způsobem učit nedá, stále jsou potřeba automaty, gramatiky, grafy atd. a základ studijního plánu FEL OI je vlastně víceméně podobný tomu na FITu, jen se ty předměty jinak jmenují a občas je tam něco "navíc, co FIT neumí a to co FEL dělá elitním" (např. optimalizace, která ale na bakaláři působí jako diferenciální rovnice v mateřské školce). Magistr na FEL OI naopak působí "nenasyceně" a některé povinné předměty jsou pelmel všeho souvisejícího i nesouvisejícího pod hlavičkou "tohle všechno se používá v praxi, tak vám to musíme ukázat" namísto toho, aby se studijní plán skládal primárně z teorie a principů namísto předmětů typu tutoriálů, jak použít kdekterý nástroj (jak by tomu na magisterské úrovni mělo být). Vtipné je sledovat, jak moc se FEL snaží - typicky pár měsíců po revizi studijních plánů na FIT následuje změna plánů na FEL OI a následná PR masáž, plná plakátů v metru atd... Co se náročnosti týče, ano, je to náročnější, ale řekl bych, že tak trochu uměle. Náročnost lze zvýšit prostým "přidáním práce", která nemusí mít vždy smysl - například ta optimalizace (na ČVUT FIT se to děje taktéž, ale v o dost menším měřítku).FIT VUT je na tom lépe. Nemá "dvojče", které by muselo neustále dohánět, má vlastní směr a od toho odvozenou cílovku studentů. Jednodušší je v tom ohledu, že se tam neučí povinně nesmysly (optimalizace atd.). Co se týče uplatnění a získaných znalostí, považuji to za dostačující pro solidní univerzitu, ale osobní zkušenost nemám.Mohu-li doporučit, pak jednoznačně FIT ČVUT. Neuslyšíš tam ani slovo o FEL (protože FEL má tamější pedagogický sbor v pí*i), studijní plán víceméně odpovídá tomu, co je potřeba, aby člověk měl přehled o kompletní teorii v CS (proto snad na VŠ jdeš, ne?). Matiku učí lidi z FJFI, takže o její kvalitu bych starost neměl; algoritmy v drtivé většině matfyzáci; automaty, gramatiky a překladače lidé, kteří se tomu věnují v rámci svého výzkumu; stejně tak jako HW; učí se tam "true-computer-science" bez lákavých pojmenování a lákavých "škola-hrou" předmětů. Problém FITu je trochu ten, že do prváku se bere tuna lidí a pak se jich třičtvrtě vyhodí - tohle se děje čistě kvůli penězům, protože FIT neoplývá shit-obory, jako FEL.Pozn.: Ano, jsem absolvent FITu, ano, kopu za FIT, ne, na FELU jsem nestudoval, nebyl vyhozen, nebyl nepřijat atd., ano, o poměrech na ČVUT mám výborný přehled, ano s FELáky jsem přišel do styku, informace o studijních oborech mám z webu OI, který semestr co semestr důkladně studuji.