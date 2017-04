Licence pro Remote Desktop

Ahoj, mám server koupený s Windows Server 2012 Foundation R2. To je ta OEM verze serveru od MS.Na tomto serveru běží aplikace X a cca 3 uživatelé se pomocí klienta Remote Desktop Connection (RDP protokol) přihlašují ze svých desktopů na vzdálenou plochu tohoto serveru. Přihlašují se pomocí jednoho účtu s user právy. Bohatě to stačí, jelikož si zkontrolují pár hodnot a zase se odhlásí.Po zakoupení jsem server nastavil a vše fungovalo jak má, ale nyní mi server začal hlásit problém s licencemi a RDP přestalo fungovat.Co jsem hledal na Google, tak do toho serveru se žádné licence ani dokoupit nedají. Měl by trvale obsahovat licenci pro 15 uživatelů. Neměl jsem někde něco aktivovat?Díky za rady