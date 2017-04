blokování smetí na facebooku (userscript, sponsored)

Potřebuji poradit, jakým způsobem blokovat smetí na facebooku, tedy "náhodné" příspěvky v prostředním sloupci jako Sponsored , mám pocit, že reklamní jsou i příspěvky kde někdo z mých friends údajně "Likes this", a je to nějaká kravina jako lenovo telefony u kterých si není člověk jistý nějakým spywarem nebo čokoláda milka s palmovým tukem co ucpává cévy a chutná jak cukr rozpuštěný v másle

Dále bych chtěl blokovat část pravého sloupce kde jsou reklamy taky (suggested pages,...)



chci, aby to bylo momentálně funkční , ne něco, co fungovalo před rokem a teď už ne.

existuje na to nějaký userscript, či pravidla do blokátoru nebo doplněk (i když ty prohlížím obezřetně)?





PS: aktualizují se verze extensions v chrome automaticky nebo ručně se to musí dělat? Jaké je riziko, že nová verze addonu bude mít v sobě smetí? Jak se dozvím že byl addon updatován? Je možné před updatem vidět diff nebo potvrdit aktualizaci?