Cache windows update

Zdravím, je možné nějak cachovat windows update ?

Mám prostředí kde se jednou ta X měsíců udělá automatická instalace stanic (fyzické i virtuální), jde o cca 300x Windows instalací, problém je když si ty stanice začnou pro instalaci tahat updaty, tak to odrovná na uplink do inetu až na několik dní, proto přemýšlím, jestli by bylo možné např. uchovat windows update na transparetní proxy (např. squid ve virtuálu) a odbavit to na v lokálu, ale nevím, navíc si myslím, že update pojede přes ssl.



Nějakou radu by někdo neměl jak to řešit ? Díky Mark5