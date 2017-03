Pokročilý nástroj pro vyhledávání v hierarchii kódu

Už poněkolikáte řeším úkol tado tohoto typu: mám API, které má metody X. A mám metody Y někdy zahrabané ve změti kódu. Potřebuju udělat to, že pokud při volání nějaké metody X může dojít k volání metody Y, pak musím upravit tuto metodu X a celý programový tok za ní, který vede k metodě Y (přidat parametr).



Na tom projektu se pracuje přes 10 let a procházet všechna větvení z metody X a hledat, zda se někde nevolá Y, je totální opičárna. Integrační testy nad tím API nejsou a vymýšlet, jak ho zavolat, aby se prošel všechen kód, by bylo ještě horší, než to hledat ručně.....................



Používám Javu a IntelliJ a to co chci je v podstatě jednoduché: chci dát vyhledat retezec "metodaX" a jako Scope vyhledávání použít metodu Y. Tzn. chci, aby za mě aplikace udělala tu opičárnu, že budu procházet řádek kódu po řádce, a chodit do každého volání metody a checkovat, zda se tam nevolá Y.



PS: ne, nemůžu dát find usages nad Y, protože od Y nahoru je to ještě horší, než z X dolů.