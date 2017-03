Nemůžete dělat deduplikaci (pomocí hardlinků) obecně na libovolném systému a s libovolnými nástroji. Snadno se vám pak stane, že zjistíte duplicitu mezi dvěma soubory, nahradíte je hardlinkem – pak někdo jeden z těch souborů změní, a tím vám zároveň změní i ten druhý. Pokud tedy ten disk používáte jenom pro zálohy, pořád byste je musel dělat tak, že každý den vytvoříte komplet novou zálohu, a teprve po té uděláte deduplikaci – tj. nesměl byste zálohy přepisovat. Ale pokud používáte NFS/Sambu a ne rsync, zřejmě už to tak děláte dnes.



Proč nepoužijete btrfs?



Mám klasický vmware, z něho v noci vypadne několik souboru, jako záloha VM, co soubor to v podstatě stroj, je to klasické ghettoVCB, vmware má přimountované NFS z backup serveru a sype se to přímo backup, protože ty image se dělají každou noc a jsou +- stejně veliké, tak je jasné, že se tam moc věcí nemění, proto se ptám, jestli je nějaká možnost jak ty stejné bloky v těch souborech (každé virtuální mašiny) uchovat jen jednou, klidně to protáhnu nějakým nástrojem, chtěl bych schovávat více záloh (více dní zpětně) i za cenu, že při obnově ze staršího budu muset "slejt" nějak zpět, rozumějte nemám možnost nic moc nikde snapshotovat (jen na úrovni vmware a to dělat ghetto), zfs/brtfs deduplikace online by byla fajn, ale co jsem pochopil, tak to docela žere zdroje (RAM a to jakože dost).Narazil jsem na zbackup.org, asi to zkusím nemáte s tím někdo zkušenosti ? Max